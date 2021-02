Jetzt sind sie also zu fünft! Im Herbst vergangenen Jahres überraschten Joy Lee Juana Abiola-Müller (29) und Patrick Müller (32) ihre Fans mit einer super-süßen Nachricht: Die Tattoo-Künstlerin und der Unter uns-Star erwarten ihr drittes gemeinsames Kind. Bereits vor der Geburt gab das Paar einige Details preis, doch den Entbindungstermin behielten die beiden bis zum Schluss für sich. Am frühen Dienstagmorgen war es dann endlich so weit! "Um 1:40 Uhr erblickte der kleine Javis das Licht der Welt! Nach ziemlich kräftezehrenden Tagen bin ich gerade einfach nur froh, es hinter mir zu haben und als Belohnung dieses zuckersüße, samtig weiche Gesicht zu küssen", teilt Joy in einem Instagram-Post mit.

