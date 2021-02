Ist das Are You The One?-Experiment zwischen Maximilian und Jill (20) etwa schon gelaufen? Dabei schien zwischen den Singles anfangs doch noch alles auf ein Happy End hinauszulaufen: Bereits beim ersten Kennenlernen verstanden sich die Abiturientin und der Handelsvertreter blendend, suchten sich sogar nebeneinanderliegende Schlafplätze. In der Nacht wagte der 24-Jährige sogar einen ersten Annäherungsversuch und versuchte die Beauty zu küssen – allerdings ohne Erfolg. Als Max vor versammelter Mannschaft auf den Kuss-Fail angesprochen wurde, konnte er sich an nichts von alldem erinnern. Im Promiflash-Interview sprach Max nun Klartext!

"Geleugnet habe ich den Kuss-Versuch nicht. Ich habe lediglich gesagt, dass ich es nicht mehr weiß", stellte Max gegenüber Promiflash klar. War der Muskelprotz in diesem Moment etwa gar nicht Herr seiner Sinne? Laut dem Schleswig-Holsteiner könne man in der Ausstrahlung jedenfalls gut erkennen, dass er zu dem Zeitpunkt sehr betrunken gewesen war. Max' Alkoholkonsum soll aber keine Ausrede sein. "Im Allgemeinen finde ich den reinen Kuss-Versuch überhaupt nicht dramatisch so wie es dargestellt und auch von einigen Kandidaten empfunden wurde", erklärte Max.

Kuss-Partnerin Jill hat die Situation jedoch anders in Erinnerung. "Als Maxi den Kuss abstritt, war ich sprachlos und habe mich gleichzeitig so fremdgeschämt, dass ich nicht weiter auf die Sache einging, um ihn nicht noch tiefer sinken zu lassen", verriet die Blondine. Jills Bild von Max hat sich schlagartig ins Negative geändert: "Für mich war er minderwertiger als ein Arschloch!"

Alle Infos zu “Are You The One?” bei TVNOW.

TVNOW Maximilian, "Are You the One"-Kandidat 2021

TVNOW Marvin, Max und Sabrina

TVNow Jill, "Are You the One?"-Kandidatin 2021

