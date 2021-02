Christina Milian (39) scheint sich auch in ihrer dritten Schwangerschaft extrem wohlzufühlen! Die Sängerin hatte erst im Januar 2020 ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Im Dezember überraschte sie ihre Fans dann mit der schönen Nachricht, bereits zum dritten Mal schwanger zu sein. Obwohl sie die Neuigkeiten erst vor knapp zwei Monaten verkündete, hat die zweifache Mutter bereits einen riesigen Babybauch. Den setzte Christina in reizender Unterwäsche nun gekonnt in Szene.

Auf Instagram teilte die 39-Jährige einen heißen Schnappschuss von sich in aufreizenden lilafarbenen Dessous. Auf dem Bild sitzt die schöne Brünette auf einem Samtsofa und setzt ihren XXL-Babybauch sexy in Szene. Während die Musikerin den einen Arm von sich streckt, stützt sie den anderen auf der Sofalehne ab. Mit leicht geneigtem Kopf, dunkelrotem Lippenstift und stark betonten Augen richtet Christina ihren verführerischen Blick in Richtung Kamera. Ihre Haare hat sie mit kleinen Zöpfen aus dem Gesicht geflochten.

Wie sexy sich die baldige Dreifachmama in ihrem Körper fühlt, hat sie in den vergangenen Wochen bereits mehrfach bewiesen. Erst im Januar hatte sie ihren wachsenden Bauch in einem engen Jumpsuit in Szene gesetzt. Auch in diesem Fall begeisterte Christina nicht nur mit ihrer gewölbten Körpermitte, sondern auch mit ihrem verführerischen Blick.

Christina Milian und ihr Sohn Isaiah

Christina Milian auf Mauritius

Christina Milian, Sängerin

