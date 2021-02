Claudia Obert (59) stichelt gegen Oliver Pocher (42) – und muss gleich wieder mächtig einstecken! In einem neuen Instagram-Post der Luxuslady unterstellte sie dem Komiker und seiner Frau Amira (28), bei einem Besuch ihres Ladens nur kostenlos Klamotten abstauben zu wollen. Bezahlen käme bei dem Duo offenbar nicht in die Tüte. Sie ärgere sich zwar nicht darüber, folgerte aber frech: "Promis, die meine Läden plündern, das waren die Influencer von gestern!" Oli gefällt dieser fiese Seitenhieb ganz und gar nicht und teilte daraufhin in seiner Bildschirmkontrolle gegen die Unternehmerin aus: Er und Amira hätten ihren Stand auf einer Modemesse nur aus Höflichkeit besucht!

