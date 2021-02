Ab dem 4. Februar startet eine neue Staffel von Germany's next Topmodel. Wie schon in den vergangenen Jahren üblich, holt sich Heidi Klum (47) auch in diesem Jahr für jede Episode neue Gastjuroren an ihre Seite. Hütet sie dieses Geheimnis sonst stets wie ihren Augapfel, geht sie dieses Mal ganz anders an die Sache heran. Die Modelmama spoilert einen Promi-Besuch nach dem anderen. Bei der GNTM-Pressekonferenz verrät sie in Anwesenheit von Promiflash zum Beispiel: "Wolfgang Joop ist da, Thomas Hayo ist hier gewesen, Ellen von Unwerth, Stefanie Giesinger ist mit ihrem Freund da gewesen oder auch Rebecca Mir."

