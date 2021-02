Im Frühjahr 2020 lernten sich Rebecca und Tim bei Big Brother kennen und lieben. Auch nach dem großen Finale am 18. Mai blieben die beiden ein Paar und ließen ihre Follower an ihrer Beziehung gerne teilhaben. Sie sprachen sogar schon von der großen Liebe! Heute – rund neun Monate später – ist zwischen den Studenten aber alles aus und vorbei. Das bestätigte Becci in einem Instagram-Livestream. "Es stimmt: Tim und ich sind getrennt!" Die beiden sind demnach bereits vergangene Woche im Guten auseinandergegangen. Im Alltag hätten sie einfach irgendwann gemerkt, dass es doch nicht so gut passt.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de