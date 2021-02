Auch die deutschen Promis sind wieder voll im Sex and the City-Fieber! Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die beliebte Serie eine Fortsetzung bekommt. Dafür schlüpft Sarah Jessica Parker (55) erneut in ihre Paraderolle Carrie Bradshaw. Und um sich nun schon mal auf die neuen Folgen einzustimmen, schwelgten Topmodel Heidi Klum (47) und Riccardo Simonetti (27) jetzt offenbar in Erinnerungen: Sie spielten eine ikonische Szene nach.

Heidi hatte 2001 einen Gastauftritt bei "Sex and the City" – und zwar bei einer Modenschau, bei der Carrie sich auf dem Laufsteg lang legte. Die gebürtige Deutsche stieg, wie es sich für einen Profi gehört, ganz galant über sie hinweg. Genau diesen Moment wollte nun auch Riccardo einmal erleben – und zwar in der Rolle von Carrie. Auf Instagram teilte er ein Foto und einen Clip von der Aktion. Er liegt tatsächlich auf dem Boden, während Heidi galant über ihn hinweg läuft. "Eine meiner liebsten 'Sex and the City'-Szenen. Danke Heidi, dass du diesen Moment mit mir nachgestellt hat. Ich liebe dich dafür", schwärmte der Blogger.

Aber wie kam es denn eigentlich zu dem Treffen mit der Modelmama? Fans wissen, dass die Wahlamerikanerin mitten in den Dreharbeiten für die neue Germany's next Topmodel-Staffel steckt. Auch in diesem Jahr hat sie wieder verschiedene Gastjuroren eingeladen – ob Riccardo wohl einer der Glücklichen ist, auf deren Urteil Heidi vertraut? Zumindest trug sie das Kleid auf dem Bild auch während der GNTM-Dreharbeiten.

Instagram / riccardosimonetti Moderator Riccardo Simonetti

Instagram / riccardosimonetti Heidi Klum und Riccardo Simonetti

Instagram / heidiklum Heidi Klum am Set von "Germany's next Topmodel"

