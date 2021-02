Vanessa Morgan (28) bestätigt endlich, was sich viele Fans schon gedacht haben: Die Riverdale-Schönheit ist Mama geworden! Bereits im Juli 2020 hatte die Schauspielerin öffentlich gemacht, mit ihrem Ehemann Michael Kopech ein Baby zu erwarten. Die Scheidungsnews nur wenige Tage später überschatteten das Nachwuchsglück allerdings. Trotz Single-Status freute sich die 28-Jährige aber auf ihren Sohn. Anfang 2021 war es dann endlich so weit – das machte Vanessa nun mit einem Instagram-Post offiziell. Der kleine Junge kam am 29. Januar zur Welt und hört auf den besonderen Namen River.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de