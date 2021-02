In der vergangenen Folge von Der Bachelor setzte Michelle Gwozdz Rosenverteiler Niko Griesert (30) die Pistole auf die Brust! Sie wünschte sich, dass er sich an Ort und Stelle für sie entscheidet und mit ihr gemeinsam die Show verlässt. Die Fans können das kaum fassen. Sie halten Mimis Besitzansprüche für absolut übertrieben. 87,5 Prozent der Teilnehmer einer Promiflash-Umfrage sind nach der Abbruch-Forderung total baff. Doch was sagen die Bachelor-Konkurrentinnen zu dem Eifersuchtsdrama?

