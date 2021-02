Bill Kaulitz nimmt in seiner Biografie kein Blatt vor den Mund. Mit 31 Jahren hat der Sänger schon einiges erlebt. Er steht durch den riesigen Erfolg seiner Band Tokio Hotel seit Jahren im Rampenlicht und durchlebt in seiner Karriere extreme Höhen und Tiefen. In seinem Buch "Career Suicide", das im Ullstein Verlag erschienen ist, wirft er nun einen Blick zurück. Dabei spricht er offen über seine Drogenerfahrungen, den extremen Hate und die Zeit, als er seine große Liebe traf...

