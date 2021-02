Heidi Klum (47) hatte in den vergangenen Wochen keinen Hehl daraus gemacht, dass sie ihre Tochter Leni regelmäßig mit zum Germany's next Topmodel-Set nimmt. Aus diesem Grund fragten sich viele Fans, ob die Blondine wohl fester Teil der Sendung wird. Vor allem jetzt, wo die 16-Jährige schon in der ersten Folge kurz auftauchte, wollen es die Zuschauer ganz genau wissen: Welche Rolle übernimmt Leni bei GNTM? "Also, eigentlich übernimmt sie im Moment gerade gar keine Rolle. Vielleicht irgendwann in ein paar Jahren mal, aber im Moment gar nicht", stellte Heidi in einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash klar.

