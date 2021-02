Als Simon Basset, Herzog von Hastings, lässt Regé-Jean Page in der Netflix-Serie Bridgerton zahlreiche Frauenherzen höherschlagen. Aber böse Zungen stellten nun die Liebhaber-Qualitäten seiner Rolle infrage – der Grund: Der Sex mit Ehefrau Daphne (Phoebe Dynevor, 25) dauere im Durchschnitt gerade einmal 30 Sekunden. Dabei soll guter Beischlaf laut einer Studie etwa drei Minuten dauern. Aber wenn es danach ginge, ist Simon nicht die einzige Serien- oder Filmfigur, deren Ausdauer im Bett zu wünschen übrig lässt...

Brad Pitt (57), Eminem (48), Matthew McConaughey (51) – sie alle kamen in berühmten Hollywood-Streifen schon nach nicht mal einer Minute zum Höhenpunkt. Brad beispielsweise vergnügt sich als Joe Black in "Rendezvous mit Joe Black" nur schlappe 50 Sekunden mit der Susan-Parrish-Darstellerin Claire Forlani. Eminem landete mit seinem 48 Sekunden langen "8 Mile"-Schäferstündchen mit Brittany Murphy (✝32) nur knapp dahinter. Matthew und Anne Hathaway liefern den Zuschauern als Baker Dill und Karen in "Im Netz der Versuchung" ebenfalls heißen, aber kurzen Leinwand-Sex: Nach 20 Sekunden ist der lustvolle Filmmoment schon vorbei.

Aber wenn es darum geht, seinen Mann zu stehen, hat wohl Leonardo DiCaprio (46) als Jordan Belfort in "The Wolf Of Wall Street" am schlechtesten performt. Seine Rolle hielt nur elf Sekunden durch. Aber da Leo privat ein echter Womanizer ist, der zahlreiche Models bezirzt hat, bleibt zu hoffen: Er und seine Kollegen sind im echten Leben nicht ganz so schlechte Liebhaber...

Getty Images Claire Forlani und Brad Pitt in "Rendezvous mit Joe Black

Getty Images Matthew McConaughey und Anne Hathaway bei einem Photocall zu ihrem Film "Im Netz der Versuchung"

Getty Images Leonardo DiCaprio im Juni 2019

