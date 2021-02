Danae Mercer hat neue Maßstäbe in der großen Social-Media-Bubble gesetzt! Im vergangenen Jahr konnte sich die Journalistin über einen ordentlichen Follower-Boom freuen. Mit ihren etlichen Beiträgen zum Thema "Instagram vs. Reality", in denen sie geschönte und natürliche Bilder gegenüberstellt, will sie aufklären, dass nicht alle Netz-Pics immer der Wahrheit entsprechen. Auch deutsche Stars wie Model Elena Carrière (24) oder Love Island-Beauty Aurelia Lamprecht ließen sich von diesem Trend anstecken.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de