Das will Vanessa Tamkan (23) nicht auf sich sitzen lassen! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Mann Roman fiebern aktuell voller Vorfreude der Geburt ihres ersten Babys entgegen. Doch in den sozialen Medien ereilen die werdende Mutter immer wieder Nachrichten, in denen andere Frauen mit furchtbaren Erzählungen aus deren Schwangerschaften Panik schüren – und das macht den hübschen Rotschopf so richtig wütend. "Ich finde, das ist wirklich eine absolute Frechheit und nicht in Ordnung", wetterte Vanessa auf Instagram und machte den Verfasser*innen derartiger Messages eine klare Ansage...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de