Claudia Obert (59) hat schon in der ersten Sekunde jeden Mann an der Angel! Davon ist zumindest die einstige Promis unter Palmen-Kandidatin selbst überzeugt. Die Unternehmerin sorgt gerade mit ihrer Datingshow Claudias House of Love für Schlagzeilen, in der sie zehn Männer näher kennenlernen soll. Mittlerweile hat die Reality-Queen die Verehrer auf fünf an der Zahl reduziert. Doch nicht nur die können Claudia ihrer Meinung nach nicht widerstehen. Eigentlich jeder Mann, der sie das erste Mal sieht, liegt ihr zu Füßen!

Das behauptete die 59-Jährige großspurig in Folge sechs ihrer Kuppelsendung. Im Gespräch mit den beiden Kandidaten Thomas Mario und Mario Kleinermanns erklärte Claudia von sich überzeugt: "Wenn ich in den Raum komme, haben in der Regel alle Typen gleich Ständer. Ich kann ja jetzt auch nichts dafür, dass ich so sexy bin, oder?" Die zwei Herren der Schöpfung können da nur zustimmen – denn beide haben absolut einen Narren an der Luxuslady gefressen!

Claudia hat ganz klare Vorstellungen, wie eine Partnerschaft auszusehen hat – sollte sie einen Mann an sich heranlassen. Der klassische Lebensplan Hausbauen, Kinderkriegen und Co. ist nämlich ganz und gar nichts für die Unternehmerin! "Ein freies, schönes Leben, vögeln, wer einem gerade gefällt, das ist doch was Herrliches. Damit betrüge ich doch niemand", stellt sie klar. Für die einstige Promi Big Brother-Kandidatin ist es von großer Bedeutung, unabhängig zu bleiben – das sei für sie der Schlüssel zum absoluten Glück. "Ich glaube, ich muss doch noch ein Buch schreiben," schließt sie das Thema ab.

"Claudias House of Love" – neue Folgen immer donnerstags bei Joyn PLUS+

Joyn/Marc Rehbeck Claudia Obert, Society-Lady

© Joyn "Claudias House of Love"-Kandidat Thomas Mario und Claudia Obert

© inmedia_ibiza Claudia Obert, Society-Lady

