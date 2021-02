Geht die Schlammschlacht jetzt so richtig los? Bereits seit einigen Monaten kriselt es gewaltig bei Kim Kardashian (40) und Kanye West (43). Mittlerweile sind die beiden sogar an einem Punkt angekommen, ab dem sie nicht mehr länger zusammenleben können. "Kim und Kanye leben weiterhin getrennt. Sie haben null Kontakt. Kim konzentriert sich vielmehr auf ihre Kinder und ihre Arbeit", berichtete erst kürzlich ein Insider gegenüber People. Auch bei Keeping up with the Kardashians soll das Ehe-Aus der beiden thematisiert werden – ganz zum Groll von Kanye!

