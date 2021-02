Julia Jasmin Rühle (33) alias JJ Sexy ist wieder Single! Im Oktober 2017 gab die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin bekannt, dass sie wieder in festen Händen ist. Doch die Liebe zu ihrem Freund René Marschke sollte nicht für immer sein: Am Sonntag gab Julia die Trennung bekannt. "Wir sind seit dem vergangenen Jahr immer in einer On-off-Beziehung gewesen. Es gab Punkte in unserer Beziehung, die uns immer wieder größere Reibereien bereitet haben", erklärte die Influencerin gegenüber Promiflash.

