Keine Ideen mehr? Das passiert bei Payton Ramolla (21) nicht so schnell! Die deutsche Influencerin startet aktuell im Netz voll durch – ihre Followeranzahl auf TikTok und Co. steigt von Tag zu Tag. Mittlerweile verfolgen alleine auf Instagram schon fast 600.000 Menschen die kreativen Beiträge des Web-Stars. Doch aufgrund des Lockdowns ist die Blondine in ihren Möglichkeiten stark eingeschränkt, was die Kreation von vielseitigem Content angeht. "Es ist halt relativ eintönig – also es ist halt nicht die Abwechslung, die ich sonst auf meinem Kanal habe", erzählt die Beauty im Interview mit Promiflash. Trotzdem lässt die 21-Jährige sich nicht unterkriegen und findet ständig neue Möglichkeiten, sich kreativ so richtig auszuleben.

