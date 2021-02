Das ist mal eine neue Erfahrung für Natalia Osada (30)! Die Reality-TV-erprobte Beauty räkelte sich schon auf manchem Traumstrand der Fernsehlandschaft. Doch nun geht es um das ganz private Sexleben. Denn mit ihrem Verlobten Jiorgos Triadis, mit dem sie sich durch ein Tattoo für immer verbunden hat, testet sie sich für "Lust oder Frust – Die Sexbox" durch die Welt der Sextoys. Und klonte dabei kurzerhand dessen bestes Stück!

Gleich das erste Sex-Gadget war ein Set, mit dem man einen Penis-Abdruck herstellen kann. Dafür wird eine Kunststoffröhre mit Gipsmasse befüllt, in die dann das Glied gedrückt wird. Natalia und Jiorgos waren von der Idee anfangs angetan – doch leider wurde die Masse einfach zu schnell hart: "Eigentlich sollte was anderes hart werden als das Pulver, aber that's life", witzelte die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin. Jiorgos ergänzte, er sei einfach nicht in der Lage gewesen, rechtzeitig etwas in die Röhre zu bringen, daher hätte das Toy für die beiden leider überhaupt nicht funktioniert.

"Wenn man's hinbekommt, dann machts auf jeden Fall Lust, wenn nicht – dann eher Frust", resümierte Natalia im Nachklang. Doch auch bei den anderen Paaren lief nicht alles rund. Teilweise fehlte die Spitze, andere stießen offenbar an die Grenzen der Röhren, sodass nicht die ganze Pracht der besten Stücke berücksichtigt wurde. Mit den entstandenen Abdrücken war jedenfalls nicht jeder Mann zufrieden.

Anzeige

TVNOW / Tresor TV Natalia Osada mit ihrem Verlobten Jiorgos, Kandidaten bei "Lust oder Frust - Die Sexbox"

Anzeige

Instagram / nataliaosada Natalia Osada im Mai 2020 in Düsseldorf

Anzeige

Instagram / nataliaosada Reality-Sternchen Natalia Osada

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de