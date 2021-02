Endlich verrät Gigi Hadid (25), wie die Geburt von Töchterchen Khai verlaufen ist! Ende September 2020 sind die Laufstegschönheit und ihr Freund Zayn Malik (28) erstmals Eltern einer Tochter geworden. Wie sehr sie in ihrer neuen Mutterrolle aufgeht, stellt die 25-Jährige seitdem zwar immer wieder unter Beweis – verriet bis dato dafür aber nicht allzu viel über die Geburt der Kleinen. Das ändert sich nun aber: In einem Vogue-Interview plauderte die Beauty aus dem Nähkästchen – und verriet unter anderem, welche bedeutende Aufgabe der One Direction-Star bei dem Ereignis übernommen hat!

