Immer mehr Details über Jérôme Boateng (32) und Kasia Lenhardts (25) Beziehung kommen ans Licht! Der Fußballprofi und die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin liefern sich zur Zeit eine öffentliche Schlammschlacht: Nach ihrer Trennung werfen sich die beiden gegenseitig unter anderem Erpressung und Untreue vor. Kasias Freundin Diana Baidas stellte sich bereits auf die Seite des Kickers. Nun holt sie erneut gegen die 25-Jährige aus!

Im Interview mit Guten Morgen Deutschland packte das Model nun über seine ehemalige Freundin und den Sportler aus. Ihrer Meinung nach sei Kasia von Anfang an nur auf Ruhm aus gewesen. "Mein Empfinden war damals, dass sie Jérôme sehr fanatisch kennenlernen wollte. Sie wollte jemanden kennenlernen, der in der Öffentlichkeit steht", erklärte sie im Gespräch. Diana habe die beiden Ex-Turteltauben damals miteinander bekannt gemacht – nun sei sie deshalb von Schuldgefühlen geplagt: "Ich habe nicht geahnt, dass sie so was mit ihm machen wird."

Zum Zeitpunkt des Kennenlernens war Jérôme noch mit seiner Ex-Freundin Rebecca Silvera zusammen. "Ich empfinde, dass Kasia in deren Beziehung reingegrätscht ist und sich genommen hat, was sie wollte", ist sich Diana heute sicher. Zudem soll Kasia versucht haben, Jérômes Ruf zu schaden und ihm dessen Kinder wegzunehmen.

Anzeige

Getty Images Jérôme Boateng im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / jeromeboateng Jérôme Boateng und Kasia Lenhardt im April 2020

Anzeige

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de