Bei Ashley Graham (33) ist die Familienplanung offenbar in vollem Gange! Im Januar 2020 wurde das Curvy-Model zum ersten Mal Mama. Die brünette Schönheit und ihr Mann Justin Ervin konnten einen gesunden Jungen auf der Welt begrüßen, dem sie den Namen Isaac Menelik Giovanni Ervin gaben. Kurz nachdem ihr Söhnchen seinen ersten Geburtstag feierte, gibt die TV-Moderatorin nun preis: Sie wünscht sich noch ein Baby.

In einem Interview mit dem WSJ-Magazin betont Ashley, dass sie bereit sei, ein weiteres Kind zu bekommen und es kaum erwarten könne, dass ihre dreiköpfige Familie um ein Mitglied wächst. "Wenn es nach mir ginge, hätte ich mich am liebsten schon gestern schwängern lassen", plaudert die 33-Jährige aus. Sie habe sogar schon einen Schritt in Richtung Nachwuchs Nummer zwei unternommen.

"Ich habe 'versehentlich' ungeschützten Sex gehabt, während ich meinen Eisprung hatte", gesteht die "America’s Next Top Model "-Jurorin. Eigentlich habe Ashley damit nur testen wollen, ob sie – während sie noch stillt – überhaupt schon wieder schwanger werden könne. Was bei ihrem Versuch herausgekommen ist, behält sie allerdings für sich.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham und ihr Sohn Isaac im Juli 2020

Getty Images Ashley Graham und Justin Ervin bei einem Event in Brooklyn im November 2017

Instagram / ashleygraham Ashley Graham und ihr Sohn Isaac

