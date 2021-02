Immer mehr Frauen erheben ihre Stimme gegen Marilyn Manson (52)! Die Schauspielerin Evan Rachel Wood (33) hatte den Musiker beschuldigt, sie bereits im Teenager-Alter seelisch und körperlich missbraucht zu haben. Kurz darauf meldeten sich zahlreiche weitere Frauen, die ähnliche Erfahrungen mit dem Schock-Rocker gemacht haben sollen. Der "The Beautiful People"-Interpret bestreitet jegliche Anschuldigungen bislang – eine weitere Ex-Freundin enthüllt nun jedoch neue schockierende Details aus ihrer Beziehung mit Marilyn.

Die Schauspielerin Bianca Allaine beschuldigt Marilyn in einem The Sun-Interview nun, sie als 16-Jährige gegen ihren Willen zu Zungenküssen gedrängt zu haben. Etwa drei Jahre später soll er dann ein Verhältnis mit ihr gehabt und sie regelmäßig gedemütigt haben. In dieser äußerst "verwirrenden Beziehung" sei der heute 52-Jährige ihr oft wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde vorgekommen – eine Romanfigur, die von einer gespaltenen Persönlichkeit geplagt wird. "Das Schlimmste war, dass er einmal sagte, ich sähe aus wie eine dreckige mexikanische H*re, weil ich olivfarbene Haut habe", erinnerte sich Bianca dann an eine rassistisch motivierte Aussage des US-Amerikaners zurück.

Und damit nicht genug: Die Laiendarstellerin sei auch dazu gezwungen worden, Sex mit fremden Männern zu haben. "Ganz oft wollte ich keinen Sex mit diesen Typen haben",, berichtete sie. Aber der Marilyn habe dann so lange auf sie eingeredet, bis sie nachgegeben hatte. Beim Zusehen habe der Tattoo-Fan dann regelmäßig masturbiert, führte Bianca weiter aus.

Getty Images Evan Rachel Wood, Schauspielerin

Getty Images Marilyn Manson beim Coachella Festival 2018

Getty Images Marilyn Manson in Hollywood, 2017

