Alessia Dorigo plaudert aus dem Nähkästchen! Die Transgender-Beauty wurde durch ihre Teilnahme an der Show First Dates Hotel bekannt. Damals hatte sie ein romantisches Rendezvous mit Pius, heute eher bekannt als Temptation Island V.I.P.-Verführer Jay. Im TV sah man nur, dass die beiden sich kurz geküsst haben. Doch ein Jahr später hat Alessia jetzt verraten: Abseits der Kameras verlief ihr Kennenlernen nicht ganz so unschuldig.

Passend zum Auftakt der zweiten Staffel am vergangenen Montag ließ die Kölnerin ihren Datingshow-Auftritt in einem Instagram-Livestream noch einmal Revue passieren und erklärte, dass es nach Drehschluss zwischen Pius und ihr ziemlich hoch herging: "Ja, wir hatten schon nach dem ersten Date Sex. Das wurde aber nicht ausgestrahlt." Darüber ist Alessia offenbar auch heilfroh, denn sie erklärte: "Ich hätte das nie vor der Kamera gemacht."

Das sei aber auch kein Einzelfall gewesen. Hinter den Kulissen gab es angeblich so einige intime Momente, die den Fernsehzuschauern vorenthalten wurden. "Ich weiß wohl, dass in unserem Hotel sehr viel Verkehr war – auch bei anderen Kandidaten, die das nicht erzählen", betonte das TV-Sternchen.

TVNOW Pius und Alessia bei "First Dates Hotel"

Instagram / alessia.dorigo.official Pius und Alessia, bekannt aus "First Dates Hotel"

Instagram / alessia.dorigo.official Alessia Dorigo in Köln im September 2019

