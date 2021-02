Joey's Jungle (25) landete gerade erst mit einem emotionalen Video an der Spitze der deutschen YouTube-Trends! Der Webvideoproduzent outete sich am Wochenende in einem Clip als homosexuell – und gab zusätzlich preis, dass er sich schon seit mehreren Jahren in einer glücklichen Beziehung mit einem Mann befinde. So offen über seine Sexualität zu sprechen, ist für den 25-Jährigen alles andere als einfach. Denn Joey gibt in dem Clip zu, er habe viele Jahre ziemlich schwer damit zu kämpfen gehabt, seine Gefühle überhaupt akzeptieren zu können. Sein YouTube-Kanal sei auf dem Weg zu sich selbst ein wichtiger Faktor gewesen. Mit jeder positiven Reaktion im Netz habe er ein wenig mehr zu sich selbst stehen können.

Instagram / joeys_jungle

