Liebhaber-Inventur bei Samantha Jones! Die lebensfrohe und sexuell offenherzige PR-Beraterin wurde in sechs Staffeln und zwei Filmen Sex and the City von Kim Cattrall (64) verkörpert. Bald wird es eine Sequel-Serie geben, in der Kim als einzige Hauptdarstellerin nicht mit dabei sein wird. Trotzdem gilt sie durch ihre Rolle der Samantha als TV-Ikone und Sexsymbol. So ließ die Blondine den einen oder anderen Mann im Verlauf der Serie unter ihre Laken – so viele waren es insgesamt.

In den 94 Folgen schaffte es Sam tatsächlich, mit 39 verschiedenen Männern ins Bett zu steigen. Darunter auch ihre längeren Liebschaften mit Smith Jarrod (Jason Lewis) und Richard Wright (James Remar). Bei den One-Night-Stands war vom Feuerwehrmann bis zum Immobilienmakler und einem Hobbybauern wirklich alles dabei. Die Vierzig wird von einer Frau voll gemacht – Maria (Sonia Braga), mit der die PR-Frau ebenfalls eine kurze Beziehung führte. Einer der wohl bekanntesten Schauspieler, der es im Rahmen der Dreharbeiten in Sams Bett schafft, ist Gabriel Macht (49). Er spielt den notorischen Model-Jäger Barkley in der zweiten Folge von Staffel eins, der seine One-Night-Stands heimlich filmt. Als Samantha davon erfährt, muss sie natürlich auch ein eigenes Tape bekommen. Gabriel feierte wenige Jahre später seinen Durchbruch als Anwalt in der Serie Suits.

Dagegen hatte Sam in den beiden Kinofilmen "nur" mit drei verschiedenen Herren Beischlaf-Begegnungen. Im ersten Teil mit ihrem damaligen Boyfriend Smith, der es von der Serie noch mit auf die Kinoleinwand geschafft hatte. Doch am Ende des Streifens ist mit den beiden Schluss. Im zweiten Film hat sie bei der Hochzeit von Stanford Blatch (Willie Garson, 56) und Anthony Marentino (Mario Cantone) Sex mit Anthonys Bruder Nicky (Noah Mills). Später kommt es dann noch zu einer heißen Sexszene mit Rikard Spirt (Max Ryan) auf einem Jeep.

ActionPress/ Rex Features Kim Cattrall als Samantha Jones in "Sex and the City"

Getty Images Schauspieler Gabriel Macht

ActionPress/Collection Christophel Jason Lewis als Smith bei "Sex and the City"

