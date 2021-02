Bei Katja Krasavice (24) könnte es musikalisch derzeit kaum besser laufen! Bereits mit ihrem Album "Boss Bitch" landete die Rapperin auf dem ersten Platz der deutschen Charts – rund ein Jahr später lässt sie ihre Konkurrenz erneut hinter sich: Auch Katjas zweites Studioalbum "Eure Mami" platziert sich an der Spitze. Via Instagram ließ die Wahlberlinerin ihren Gefühlen freien Lauf: "Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll!" Damit bricht die "Highway"-Interpretin allerdings noch einen ganz besonderen Rekord: Die 24-Jährige ist die erste weibliche Rapperin, die mit ihren Alben zweimal hintereinander auf der Nummer eins der deutschen Charts landete!



