Ihr plötzlicher Tod gibt einige Rätsel auf! Wie heute durch die Medien geht, wurde die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Kasia Lenhardt (✝25) am gestrigen Dienstag leblos in ihrer Berliner Wohnung aufgefunden. Die genaue Todesursache ist derweil noch nicht bekannt – doch ihr Todeszeitpunkt könnte an einem ziemlich besonderen Tag gewesen sein: Ist Kasia etwa am sechsten Geburtstag ihres Sohnes ums Leben gekommen?

Am 9. Februar 2020 hatte die ehemalige GNTM-Kandidatin nämlich ihrem Sohnemann einen rührenden Instagram-Post zu dessen Ehrentag gewidmet. "Happy Birthday, mein Sohn. Ich wünsche dir zum fünften Geburtstag nur das Beste der Welt. Ich kann nicht in Worte fassen, was ich empfinde und wie sentimental mich dieser Tag macht", hatte sie damals geschrieben. Ihr Söhnchen sei das allergrößte Geschenk für sie, er habe sie verändert und sie vor viele Aufgaben gestellt.

"Ich freue mich auf jeden weiteren Tag, an dem du etwas größer wirst, einen Wackelzahn hast, mir beichtest, dass du jemanden in der Kita 'gehauen' hast oder deine nicht endenden 'Warum-Fragen'", hatte sie in dem besagten Beitrag aus dem vergangenen Jahr geschwärmt. Wie sehr sie ihren kleinen Mann geliebt hatte, geht aus diesem Posting besonders hervor...

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

