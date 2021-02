Am 4. Januar erblickte Isabel Kraus' Töchterchen Lima das Licht der Welt – bis dahin musste die Influencerin aber einer schweren Zerreißprobe standhalten! Mitte Dezember hatte die schwangere Schönheit starke Blutungen bekommen und musste sofort ins Krankenhaus. In einem emotionalen Geburtsbericht ließ die stolze Vierfach-Mutter die kräftezehrende Zeit in einem YouTube-Clip nun noch mal Revue passieren: "Es ist für mich eine Katastrophe. Ich habe so starke Blutungen bekommen, dass ich wirklich so krasse Angst bekommen habe. [...] Es war wirklich heftig und es sah aus wie in einem Horrorfilm für mich."

