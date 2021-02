Promiflash-Leser haben jetzt den heißesten Netflix-Boy aller Zeiten gewählt! Zur Wahl standen 25 Schönlinge, die Hauptrollen in Eigenproduktionen des Streaming-Dienstes verkörpern. Klarer Sieger des Votings ist Bridgerton-Darsteller Regé-Jean Page, der den attraktiven Duke of Hastings verkörpert. Er überzeugt in der Serie nicht nur durch hochemotionale Sequenzen, sondern auch mit seinem Body und einigen Sexszenen. Auf dem zweiten Platz landete der italienische Traummann Michele Morrone (30) aus 365 Days und die Bronzemedaille konnte sich The Kissing Booth-Liebling Jacob Elordi (23) sichern.

