Tragische Nachrichten aus der Germany's next Topmodel-Familie! Kasia Lenhardt (✝25) ist mit gerade einmal 25 Jahren verstorben. Sie belegte in der siebten Staffel von Heidi Klums (47) beliebter Model-Castingshow den vierten Platz. Durch ihre Beziehung mit dem Fußballstar Jérôme Boateng (32) wurde Kasia noch bekannter – das Paar trennte sich allerdings vor Kurzem. Die Berlinerin hinterlässt einen kleinen Sohn namens Noan. Die Todesursache ist noch nicht genau bekannt, Promiflash erfuhr aber Folgendes von der Berliner Polizei: "Es gab gestern Abend gegen 20.30 Uhr einen Einsatz der Polizei in Berlin-Charlottenburg wegen des Verdacht eines Suizides. Es wurde eine leblose Person in der Wohnung aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.



