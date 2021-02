Blake Lively (33) spricht damit wohl vielen Frauen aus der Seele! Die Schauspielerin und ihr Ehemann Ryan Reynolds (44) konnte im Sommer 2019 ihr drittes Kind auf der Welt willkommen heißen. Erst kürzlich verriet die Beauty aber, dass sie einige Monate nach der Entbindung sich nicht ganz so wohl in ihrem Körper gefühlt hatte. "Niemand hatte Kollektionen, die mir nach der Geburt gepasst haben. [...] Es ist einfach befremdlich und verwirrend. Und ich wünschte, ich hätte mich damals so selbstsicher gefühlt wie heute", schrieb sie in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de