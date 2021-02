Am 26. Februar startet Let's Dance in eine neue Runde – dann aber nicht mit Massimo Sinató (40). Der Profitänzer war in den letzten Staffeln immer auf dem TV-Parkett im Einsatz, pausiert jetzt aber zum ersten Mal seit 2010. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. Massimo und seine Frau Rebecca Mir (29) erwarten gemeinsamen Nachwuchs, und das Baby könnte schon ganz bald zur Welt kommen. "Ich werde dieses Jahr zum ersten Mal Vater und möchte jeden Moment voll nutzen, um meine Frau in diesem Lebensabschnitt zu unterstützen", kündigt er an. Doch wer schwingt stattdessen das Tanzbein bei "Let's Dance"?

