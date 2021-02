Am Mittwoch machte die tragische Neuigkeit die Runde: Kasia Lenhardt (✝25) ist tot. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wurde einen Tag zuvor leblos in ihrer Berliner Wohnung aufgefunden. Über die Todesursache ist bisher noch nichts offiziell bekannt. Viele ihrer Promikollegen glauben aber, dass die heftige Hasswelle, mit der Kasia in den vergangenen Tagen online zu kämpfen hatte, etwas mit ihrem tragischen Schicksal zu tun hat. Webstars wie Gerda Lewis (28), Diana June und Cheyenne Ochsenknecht (20) sprechen sich daher jetzt im Netz nochmals mehr gegen Cybermobbing aus.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.



