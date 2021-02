Vor über einem Jahr kamen Kobe Bryant (✝41), seine Tochter Gianna (✝13) und sieben weitere Personen bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben. Ihre Maschine war aus zunächst unbekannten Gründen an einem Berghang in Calabasas zerschellt. Jetzt hat die US-amerikanische Behörde für Transportsicherheit die offizielle Unfallursache in einer Pressekonferenz bekannt gegeben: Die schlechten Wetterbedingungen und menschliches Versagen des Piloten Ara Zobayan haben den schrecklichen Crash verursacht.

