Endlich ist es offiziell: Am 8. März startet Love Island in Deutschland das erste Mal in dessen Geschichte mit einer Frühjahrsstaffel. Insgesamt ist es bereits die fünfte Season des feuchtfröhlichen Datingformats. Mit Promiflash sprach Jana Ina Zarrella (44) gerade erst über alle Neuerungen – und verriet, was sie schon über den attraktiven Cast weiß! "Ich habe sie natürlich schon alle gesehen. Ich kann nur sagen, sie sehen gut aus. Wir haben wie immer eine gute, gesunde, bunte Mischung", stellt die 44-Jährige klar. Auf die illustre Runde wartet zudem eine nagelneue und vor allem luxuriöse Villa, denn zum ersten Mal wird auf Teneriffa gedreht. "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 8. März, um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

