Da müssen sich die Promis unter Palmen-Fans wohl noch ein wenig gedulden! Diese Woche war es endlich so weit: Nach allerlei Gerüchten stellte Sat.1 den Cast für die zweite Staffel des 2020 heiß diskutierten Reality-Formats vor – und der ist mit bekannten Gesichtern wie Elena Miras (28) oder Willi Herren (45) durchaus vielversprechend. Die Dreharbeiten sind bereits im vollen Gange. Doch bis zum TV-Start dauert es noch...

Auf dem offiziellen Instagram-Account von "Promis unter Palmen" startete der Sender nun ein Q&A zur Sendung und beantwortete unter anderem jene Frage, die wohl den meisten Fans auf den Nägeln brennt. Wann gibt es die neuen Folgen zu sehen? "Die Ausstrahlung wird voraussichtlich im Mai oder Juni erfolgen", erklärte Sat.1. Ein genaues Datum scheint es also noch nicht zu geben.

Der Sendeplatz steht hingegen schon jetzt fest: "Die zweite Staffel wird immer mittwochs ab 20.15 in unserem Programm zu sehen sein." Diesbezüglich hat sich im Vergleich zum Vorjahr also nichts geändert. Denn zu dieser Zeit haben auch Désirée Nick (64), Claudia Obert (59) und Co. immer für geballte Trash-Unterhaltung gesorgt.

Instagram / elena_miras Elena Miras im Juli 2020 auf Mallorca

ActionPress/Christoph Hardt / Future Image Willi Herren im Juni 2020

Sat.1 Claudia Obert und Désirée Nick im Finale von "Promis unter Palmen"

