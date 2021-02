Im vergangenen Jahr erfreute die einstige Are You The One?-Teilnehmerin Madleine Henderson ihre Fans mit der süßen Nachricht, dass sie ein Baby erwartet. Der Vater des Kindes ist ihr Ex on the Beach-Flirt Arman, mit dem Maddi mittlerweile nicht mehr zusammen ist. Ob die Brünette sich auf eine Tochter oder einen Sohn freuen darf, war bis zuletzt geheim. Im Gespräch mit Promiflash packt die Brünette aber endlich aus: "Ich bin überglücklich, verkünden zu können, dass ich ein Mädchen bekomme."

