Das war es wohl endgültig mit Jennifer Lange (27) und Andrej Mangold (34)! Nachdem sich das einstige Bachelor-Traumpaar Ende 2020 getrennt hatte, hielt der Rosenkavalier eine Reunion mit seiner Ex erst vor Kurzem noch für möglich. Die hübsche Bremerin scheint jedoch andere Pläne zu haben. "Was soll mit ihm sein? Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Und nein, es wird auch kein Liebes-Comeback geben," zeigt sie sich kürzlich in einem Instagram-Q&A genervt. Wie der Basketballprofi mit diesen Kommentaren wohl zurechtkommt?

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de