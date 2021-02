Heiße Mama! Im vergangenen Juli kam Sarah Harrisons (29) zweite Tochter zur Welt. Nach sechs Monaten präsentierte die YouTuberin jetzt ihren ultra-duchtrainierten After-Baby-Body. Geschafft hat sie das mit einer gesunden Ernährung und Sport. "Ich habe dieses Mal meinen After-Baby-Body ausschließlich zu Hause trainiert und ich finde es so cool, weil man einfach sieht, was man zu Hause mit Home-Work-outs alles erreichen kann", freut sich die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de