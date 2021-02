Na, wenn das mal nicht ein Freundschaftsbeweis der besonderen Art ist! In den vergangenen Wochen tauchte in Jennifer Frankhausers (28) Social-Media-Posts häufiger mal Bernd "Benny" Kieckhäben (31) auf. Der Paradiesvogel, der 2009 den fünften Platz bei DSDS belegt hatte, macht mit der einstigen Dschungelcamp-Siegerin aber nicht nur zusammen Musik. Die beiden verbindet auch eine enge Freundschaft. In einem Interview schwärmt Jenny nun von Benny mit ungewöhnlichen Worten.

"Er ist wie ich, bloß mit Penis! Wir sind beide so verrückt, dass, wenn wir zusammen sind, wir uns normal fühlen. Er ist meine Prinzessin Bernd, ich bin der Bauer", scherzt die 28-Jährige im Bild-Interview über Benny, den sie bereits seit zwei Jahren kennt. Und der Ex-Castingshowteilnehmer, der offen zu seiner Homosexualität steht, fügt lachend hinzu: "Du machst mich wieder richtig schwul."

Die "Du bist da"-Interpretin freut sich, in dem Bartträger einen homosexuellen besten Freund gefunden zu haben: "Ich bin ja mit ganz vielen Cousins groß geworden. Ich habe schon immer den Bezug zu Männern. Ich finde, dass viele Mädchen missgünstig oder zickig sind. Schwule Männer haben etwas ganz Bezauberndes an sich."

Jenny Frankhauser, Influencerin

Benny Kieckhäben in Paris

Jenny Frankhauser

