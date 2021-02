Katharina Wagener (25) und Kevin Yanik hatten diese Woche gleich doppelt schöne Nachrichten parat: Das Are You The One?-Traumpärchen hat sich nicht nur verlobt, sondern erwartet außerdem sein erstes gemeinsames Baby! Die Blondine ist bereits in der elften Schwangerschaftswoche. Mit Promiflash haben die Kuppelshow-Stars jetzt detailliert über den Antrag und ihren Nachwuchs gesprochen. Den Kniefall habe Kathi so gar nicht erwartet, das Baby sei allerdings geplant gewesen: "Einen Monat oder zwei Monate vorher haben wir darüber gesprochen, wie es ist mit einem Kind und ich hatte ja eine Spirale. Im November haben wir sie rausnehmen lassen", erklärte sie. Nur zwei oder drei Tage später habe Kevin dann direkt einen Volltreffer gelandet.

