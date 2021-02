Der heftige Netz-Hate ist nicht spurlos an Marina Hoermanseder vorbeigegangen! Die österreichische Designerin war in der vergangenen Germany's next Topmodel-Folge von Modelmama Heidi Klum (47) als Gastjurorin eingeladen worden. Die Beauty nahm ihren Job ernst und übte dementsprechend auch Kritik an den Kandidatinnen. Manche Zuschauer empfanden ihre Bewertungen jedoch als zu hart und zogen auf Social Media über sie her. Im Promiflash-Interview berichtete Marina jetzt, wie nahe ihr der Shitstorm gegangen ist.

Erst vor wenigen Tagen hat die Wahlberlinerin ihren geliebten Hund verloren und widmete ihm daher ein paar Beiträge auf ihrer Instagram-Seite. Ausgerechnet unter diesen Beiträgen wurde dann gegen sie ausgeteilt. "Dass genau unter diesen Posts Sachen stehen wie 'Ich hoffe, dein Hund ertrinkt' oder 'Es ist besser, dass er tot ist' – das ist harte Kost!", hält Marina im Interview fest und ärgert sich weiter: "Es ist einfach so unsachlich geworden, das Ganze – es geht sogar gegen mein Kind. Übelste Aussagen, [...] unter aller Sau! Es ist echt schwer verdaulich."

Mit dieser Resonanz auf ihren GNTM-Auftritt hatte Marina überhaupt nicht gerechnet. "Ich hab' mir eigentlich beim Zuschauen gedacht, dass ich irgendwie recht pfiffig und recht sympathisch war und hab das meiner Meinung nach mit Humor gesehen", schildert die gebürtige Wienerin. Deswegen kann sie den Hate gegen sie nach wie vor auch nicht nachvollziehen: "Zu lesen, dass ich die Mädchen fertiggemacht haben soll, macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe niemanden fertiggemacht!"

Instagram / marinahoermanseder Marina Hoermanseder und ihr Hund Peanut

Instagram / marinahoermanseder Marina Hoermanseder bei "Germany's next Topmodel" 2021

Instagram / marinahoermanseder Heidi Klum und Marina Hoermanseder bei "Germany's next Topmodel"

