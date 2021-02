Am Dienstag ist es endlich so weit: The Masked Singer geht in die nächste Runde! Zehn kostümierte Promis werden wieder auf der Bühne ihr Gesangstalent beweisen – und Ruth Moschner (44) sowie Rea Garvey (47) müssen erraten, um welche Stars es sich handelt! Tatsächlich haben sie bereits erste Vermutungen und auch schon Favoriten unter den Kostümen... Hier kommen alle Infos zur vierten "The Masked Singer"-Staffel!

