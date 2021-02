Britney Spears (39) hat jetzt allen Grund zum Feiern! Der Grund: Die Popdiva hat in ihrem Vormundschaftsprozess den ersten Sieg errungen. Nach knapp 13 Jahren, in denen ihr Vater Jamie Spears (68) die Entscheidungsgewalt über ihr Leben, ihre Karriere und ihre Finanzen hatte, muss er diese Kontrolle nun teilen. Wie Us Weekly berichtet, entschied ein Gericht in Los Angeles: Die Treuhandgesellschaft Bessemer Trust Company ist nun Co-Vormund der Blondine. Dieses Urteil ist allerdings noch nicht final. Für den 17. März und den 27. April sind zwei weitere Verhandlungstermine angesetzt.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de