Endlich hat das Warten ein Ende! YouTube-Phänomen David Dobrik (24) hatte seit April 2020 auf der Videoplattform kaum etwas von sich hören lassen – nur einen Vlog lud der 24-Jährige in dieser Zeit auf seinem Zweitkanal hoch. Seine Fans mussten sich ziemlich in Geduld üben – bis jetzt. Der gebürtige Slowake präsentiert in einem brandneuen Video seine Luxusvilla! In einem sechsminütigen Clip zeigt er seinen Followern seine extravagante Bude mit Privatkino und Swimmingpool. Ob nun wieder regelmäßig Videos von David kommen?

