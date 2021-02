Vor wenigen Tagen weihten Katharina Wagener (25) und Kevin Yanik ihre Fans in ihr süßes Geheimnis ein: Die ehemaligen Are You The One?-Stars, die die Show tatsächlich als Paar verließen, erwarten ein Baby. Doch dass Kathi überhaupt so schnell schwanger wurde, ist fast ein Wunder. Denn vor einiger Zeit hatte sie noch mit einer schweren Essstörung zu kämpfen. "Vor sechs Jahren lag ich noch im Krankenhaus, weil ich so extrem unterernährt war. Ich war so dünn, dass die Ärzte mir sogar gesagt haben: ‘Katharina, du überlebst das nicht mehr lange, du wirst keine 20 mehr'", erklärt die werdende Mama jetzt im Interview mit Promiflash. Bei einer Größe von 1,68 Meter habe sie nur noch 25 Kilo auf die Waage gebracht und habe dreimal wiederbelebt werden müssen.

