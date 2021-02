Diese beiden First Dates Hotel-Bewohner waren sich nicht komplett unbekannt! Bereits bei ihrer Bewerbung für Roland Trettls (49) Liebeshotel gab Jacqueline an, auf türkische Männer zu stehen. Nach einem ernüchternden Date mit Singlemann Volkan entdeckte die Blondine dann allerdings Hotelgast Özcan. Der wiederum durfte sich über ein erfolgreiches Date mit Singledame Kathi freuen. Kurz darauf stellte sich aber heraus: Özcan und Jacqueline kennen sich nicht nur – sie hatten sogar schon eine Affäre!

Während Kathi und Özcan einen romantischen Abendspaziergang machten, trafen die beiden auf Özcans Ex-Flirt Kathi, die mit einem Glas Wein auf Gesellschaft des Südländers hoffte. Der zog allerdings mit seiner neuen Bekanntschaft weiter, was Kathi kurzerhand in Tränen ausbrechen ließ. In einem Einzelinterview verriet die Beauty den Grund: Die Singles kennen sich bereits und hatten sogar schon fünf Wochen etwas am Laufen. Özcan habe Kathi offenbar versprochen, ebenfalls im Hotel einzuchecken, um mit ihr ein traumhaftes Date vor laufenden Kameras zu haben. Letztendlich kam nun aber alles anders als erwartet.

Nach dem ominösen Aufeinandertreffen am Vorabend stellte Kathi Özcan am nächsten Morgen zur Rede. "Ich dachte, ich bin dir nichts verpflichtet", stellte der Industriekaufmann klar. Die Blondine bereite ihm inzwischen aber durch ihr Temperament zu viele Kopfschmerzen. Daraufhin platzte Kathi der Kragen. "Du kleiner Lügner. Du bist ein Bastard", beschimpfte sie den 35-Jährigen, verpasste ihm einen Schlaf auf den Arm und zog ab.

