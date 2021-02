Romantisches Aufgebot zum Valentinstag! Am 14. Februar legten sich die Stars und Sternchen so richtig ins Zeug: Mit üppigen Blumensträußen und Liebesbekenntnissen überraschten sie ihre Partner. Jennifer Lopez (51) wurde von ihrem Schatz Alex Rodriguez (45) mit einem übergroßen Bouquet verwöhnt – Nick Jonas (28) hingegen bekam von seiner Ehefrau Priyanka Chopra (38) eine rührende Botschaft aus Kerzen. Die wohl süßesten News verkündeten jedoch Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) am Valentinstag – sie erwarten Baby Nummer zwei!

