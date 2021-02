Süße Überraschung von Mandy Capristo (30)! Nach ihrer Trennung von Mesut Özil (32) 2015 ist es ruhig um das Liebesleben der Sängerin geworden. In den letzten Jahren schien die 30-Jährige Single gewesen zu sein. Anfang des Jahres heizte sie jedoch die Gerüchteküche an: Die Ex-Monrose-Beauty teilte ein Foto, auf dem die Silhouette ihres "Traummannes" zu erkennen ist. Nun scheint Mandy ihr Liebesglück endgültig zu bestätigen: Auf Instagram postet sie einen Schnappschuss, auf dem sie mit einem Unbekannten kuschelt. Die Identität ihres Lovers lüftet sie jedoch nicht...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de